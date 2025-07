Piacevole sorpresa oggi per la Cremonese, che in questi giorni si trova in ritiro a Livigno. Al Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda, giornata caratterizzata da una doppia seduta d’allenamento per la squadra allenata da Nicola. E dalla terrazza che si affaccia sul campo da calcio tantissimi tifosi hanno seguito tutte e due le sedute di lavoro, sia quella del mattino che quella del pomeriggio.

Presenti tante famiglie con bambini al seguito. Sostenitori provenienti non solo da Cremona, ma anche dal cremasco, dalla provincia di Monza e da quella di Brescia. Per i più piccoli gli idoli sono De Luca e Castagnetti, mentre El MudoVazquez rimane il preferito per i tifosi più grandi. In generale c’è tanta voglia di Cremo e di Serie A. Sono attesi tanti tifosi anche per domenica prossima, quando è in programma l’amichevole contro la Pro Patria alle ore 16. Un incontro che CR1 trasmetterà in diretta integrale.

Mauro Maffezzoni – Inviato a Livigno

