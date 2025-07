Dopo un lungo corteggiamento, la Cremonese sembra essere riuscita a battere la concorrenza, soprattutto del Pisa, per quanto riguarda l’ala sinistra Alessio Zerbin. I grigiorossi avevano richiesto il giocatore al Napoli già nei primi giorni di mercato e ora, dopo trattative estenuanti, sono vicinissimi alla chiusura dell’affare. Zerbin, dunque, è in arrivo alla Cremo. A 26 anni, il giocatore può già vantare 50 presenze in Serie A. Nella scorsa stagione ha terminato il campionato in prestito al Venezia. Nelle prossime ore l’arrivo di Zerbin alla Cremonese potrebbe essere ufficializzato e il giocatore potrebbe già raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra nel ritiro di Livigno.

Intanto, in queste ore i media nazionali si sono scatenati associando al nome della Cremonese quello del possente difensore centrale Federico Baschirotto, che nelle ultime tre stagioni ha militato in Serie A con la maglia del Lecce. Si tratta di un giocatore che ha già giocato nella Berretti della Cremonese, ma che non è mai riuscito ad esordire in prima squadra, ceduto in prestito per tante stagioni dai grigiorossi. Quello di Baschirotto sarebbe quindi un ritorno.

Mauro Maffezzoni – Inviato a Livigno

