È iniziata l’avventura romana dei ragazzi cremonesi in occasione del Giubileo dei Giovani, l’evento internazionale che, dal 28 luglio al 3 agosto, riunisce a Roma mezzo milione di giovani provenienti da 146 Paesi. Oltre 300 giovani iscritti dalla Diocesi di Cremona, accompagnati da sacerdoti, educatori e volontari, stanno raggiungendo Roma dalle diverse zone pastorali del territorio. I giovani cremonesi saranno ospitati presso la Cappella S. Maria dell’Oriente, nella parrocchia di Santa Maria della Fiducia, nel quartiere Colle del Sole.

La giornata inaugurale si apre con la Messa nella Basilica del Sacro Cuore, costruita da don Bosco accanto alla Stazione Termini. Dopo il pranzo il gruppo si recherà insieme a Santa Maria Maggiore per il passaggio della Porta Santa e per un momento di preghiera per Papa Leone. Un’occasione particolarmente significativa, considerando che alcuni giovani adolescenti cremonesi avevano partecipato ai funerali del Santo Padre durante il giubileo a loro dedicato.

