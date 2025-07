Sono iniziati lunedì i colloqui per la ricerca del nuovo direttore di Aem: sarà la commissione composta da Gabriella di Girolamo, segretario generale del Comune in qualità di presidente della commissione, che con Fabio Scio – dirigente settore risorse umane del comune in qualità di componente – e Silvia Rota – professore associato della Sda Bocconi in qualità di componente – a sostenere i colloqui dei partecipanti provenienti da tutta Italia.

Una cinquantina in tutto quelli che hanno presentato la domanda: c’è stata una prima scrematura e sono in tutto 21 i candidati ammessi ai colloqui, 11 nella giornata di oggi e gli altri 10 il prossimo giovedì 5 agosto.

Al termine dei colloqui la commissione formulerà una rosa di tre candidati che riterrà maggiormente qualificati per il profilo ricercato. Sarà poi il consiglio di amministrazione a individuare la figura più idonea.

Tante le mansioni richieste per il futuro dirigente, tra cui la gestione dell’azienda, i rapporti con l’organo amministrativo, oltre al fatto che il nuovo direttore dovrà dimostrare competenze nella gestione amministrativa e contabile, nel settore degli appalti, nella gestione finanziaria. La retribuzione annua lorda prevista è pari a 105.000 euro. Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata