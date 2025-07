L’oasi felina diventerà anche rifugio: l’amministrazione comunale di Cremona, nella variazione di bilancio di luglio, ha stanziato 6mila euro per l’acquisto di box specifici che serviranno ad allestire un’area della struttura di via Brescia da adibire a tale scopo.

La decisione, è stata obbligatoria: “Mentre era in corso la prima gara per l’assegnazione dell’oasi (andata deserta, ndr), è cambiata la normativa e abbiamo quindi dovuto fare un’adeguamento” spiega l’assessore al benessere animale, Simona Pasquali. “Il prossimo step sarà acquistare il materiale e allestire, ma non dovrebbe essere un lavoro lungo, in quanto l’oasi è già strutturata perfettamente”.

Il Comune dovrà quindi lavorare in parallelo su due filoni: da un lato completare l’oasi affinché sia aderente alle prescrizioni normative, dall’altro portare avanti l’assegnazione della gestione. Gli uffici dovranno quindi predisporre un nuovo bando, con caratteristiche differenti dal primo e che permetta alle associazioni di partecipare.

Tra le principali modifiche, c’è sicuramente quella del canone: come spiega l’assessore, “sarà una cifra più alta di quella ipotizzata nel primo bando, che era la stessa cifra che passiamo alle associazioni per la gestione delle colonie feline. Si tratta infatti di una struttura complessa, con esigenze differenti, e sarà quindi necessario predisporre un budget adeguato”.

Successivamente verrà organizzato un incontro, dopo l’estate, con l’Ats Val Padana e le associazioni del territorio, per fare il punto non solo sulla nuova oasi, ma anche sulla gestione delle colonie. Proprio a questo proposito il Comune ha assegnato al nuovo garante per il benessere animale, nominato recentemente, anche la gestione dei gatti. La speranza, conclude Pasquali, è di riuscire ad andare a gara entro fine anno.

Laura Bosio

