Roma, spari da un’auto in corsa ad Acilia: ferita una ragazza di 19 anni affacciata alla finestra

(Adnkronos) – Spari da un’auto in corsa nella notte ad Acilia in Roma. Intorno alle 2 sono stati segnalati al 112 alcuni colpi di arma da fuoco esplosi in via Giuseppe Beduschi, contro un palazzo. Una ragazza di 19 anni, affacciata al balcone di un’abitazione, è stata colpita al ginocchio da un proiettile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Acilia e della Sezione Operativa della Compagnia di Ostia.

Dalle prime ricostruzioni, i colpi sarebbero stati esplosi da un’autovettura in transito. La giovane, una egiziana in vacanza a casa del padre, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Sant’Eugenio, non in pericolo di vita. Rilievi a cura dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia.