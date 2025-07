La Cattedrale di Cremona ha ricevuto il riconoscimento Travelers’ Choice Awards di Tripadvisor. Basato sulle recensioni e opinioni di milioni di viaggiatori provenienti da tutto il mondo, questo premio colloca la Cattedrale nel 10% delle migliori attrazioni a livello globale su Tripadvisor. Il riconoscimento premia le realtà che ottengono costantemente recensioni eccellenti da parte dei visitatori nell’arco degli ultimi 12 mesi.

In altre parole, chi arriva a Cremona e visita la Cattedrale spesso ne rimane talmente colpito da volerlo raccontare agli altri. E lo fa con entusiasmo e, non di rado, con stupore. Tripadvisor, la più grande piattaforma di guida ai viaggi al mondo, aiuta ogni mese milioni di persone a pianificare il proprio viaggio, scoprire dove alloggiare e cosa fare basandosi sui consigli di chi è già stato lì. Essere tra le attività migliori al mondo significa aver lasciato un’impronta nei visitatori, che si sono presi il tempo di condividere online una recensione entusiasta della loro esperienza.

E in fondo, dalla Cattedrale c’era da aspettarselo. Da secoli regna maestosa al centro della Piazza del Comune, incastonata in uno dei complessi architettonici medievali meglio conservati d’Europa. Ogni anno affascina visitatori da tutto il mondo. La sua facciata imponente, caratterizzata da un raffinato portico e da eleganti decorazioni scultoree, invita ad entrare e, una volta dentro, è ad ammirare gli affreschi cinquecenteschi della navata centrale.

Il Travelers’ Choice di Tripadvisor non premia solo però i numeri dell’affluenza, che fanno della Cattedrale il monumento di gran lunga più visitato dai turisti che transitano dalla città, ma considera fattori più profondi che riguardano l’emozione dell’incontro con tanta bellezza. Non è un premio qualunque, ma viene assegnato alle realtà che ricevono costantemente recensioni eccellenti e che riescono davvero a lasciare il segno. Non si compra, non si chiede: si merita.

In un mondo che cambia in fretta, la Cattedrale di Cremona resta un luogo che sa ancora stupire chi entra rispettosamente, in silenzio, con lo sguardo rivolto verso l’alto. Lo testimoniano, oggi, migliaia di voci da ogni angolo del pianeta.

