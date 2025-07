La Cremonese non si ferma e, dopo il doppio colpo Zerbin–Baschirotto messo a segno nella giornata di oggi (martedì 29 luglio), continua a lavorare sul fronte mercato in cerca di rinforzi.

Nelle ultime ore, in particolare, ci sono stati dei contatti con il Venezia per avere il difensore centrale Fali Candé. Il 27enne della Guinea-Bissau è un mancino, dotato di buon fisico e bravo nel gioco aereo. I lagunari lo avevano prelevato in prestito con diritto di riscatto lo scorso gennaio dai francesi del Metz e, nella seconda parte di stagione, ha totalizzato con la maglia del Venezia 17 presenze in Serie A, condite da un gol e un assist.

Durante la sua carriera, prima di sbarcare in Italia, ha giocato in Francia e in Portogallo. Candé piace alla Cremonese, che dopo Baschirotto vorrebbe potenziare ulteriormente il pacchetto dei centrali difensivi, ma il giocatore è corteggiato anche dal Verona. Per riuscire ad avere il giocatore del Venezia, quindi, i grigiorossi dovranno battere la concorrenza degli scaligeri.

