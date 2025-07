Un ponte, un nesso, un filo rosso che unisce il Belpaese e l’America, il Messico e la nostra provincia.

Parla cremonese il nuovo presidente del Rotary E-Club of Latinoamerica distretto 4195 e si chiama Nicola Bergamaschi.

Bergamaschi, di Soresina e di professione tecnico informatico, è stato nominato a capo della sezione digitale centroamericana del Rotary ad inizio luglio e rimarrà in carica durante l’annata 2025-2026.

“Alcuni anni fa – racconta Bergamaschi – grazie a Ettore Emanuelli, che è uno straordinario rotariano e ‘mio padrino’, ho conosciuto questo club virtuale elettronico che ha più di vent’anni, che ha una caratteristica unica: ha dei membri dall’Italia, dalla Spagna, dal Messico, dal Brasile, dall’Argentina, dal Cile, dalla Bolivia, dal Peru. Noi ci incontriamo in forma virtuale il mercoledì sera e attraverso le reti sociali, Zoom e altri strumenti sviluppiamo progetti che ricadono sui territori”.

Obiettivo principe del suo mandato sarà quello di fortificare una rete già di per sé cosmopolita, per portare idee e aiuto dove c’è necessità.

“Rappresentare il Rotary Club of Latinoamerica – afferma in merito Bergamaschi – per me, che sono italiano, è qualcosa che veramente mi tocca nel profondo: il Messico è una grande Nazione. La sede del nostro club è a Cancun, quindi essere lì è qualcosa che mi ha cambiato completamente la vita”.

“Quest’anno il nostro focus – conclude il Presidente – sarà su costruire ponti verso il mondo: già il fatto che io sia italiano è un ponte tra l’Europa e l’America Latina. Ci sono già dei contatti internazionali, porti aperte e semplicemente ormai è stendere la mano e unirci, sviluppare progetti e fare del bene”.

Andrea Colla

