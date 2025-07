Si è tenuta ieri, presso la Sala Consiliare della Provincia di Cremona, la terza seduta del Cantiere 3 – Rafforzamento della Fiera dell’ATS “Io Ci CRedo”. L’incontro è stato dedicato alla valorizzazione e al potenziamento della Fiera di Cremona come strumento per incentivare il turismo e promuovere le eccellenze del territorio.

Ha aperto la seduta il Direttore di CremonaFiere, Massimo De Bellis (Team Leader del Cantiere), illustrando lo stato dell’arte e le prospettive per il secondo semestre 2025. Ha sottolineato il ruolo della Fiera come hub internazionale nei settori della zootecnia e della musica, radicato nel territorio grazie alla qualità e alla tradizione degli eventi organizzati.

Nel primo semestre si sono svolti 25 eventi e 15 convegni. Per il secondo semestre l’attenzione si concentra sul consolidamento delle manifestazioni storiche, come Cremona Musica e le Fiere Zootecniche. De Bellis ha rimarcato come la zootecnia meriti maggiore valorizzazione sia sul piano comunicativo verso il grande pubblico, sia come leva formativa e professionale per le nuove generazioni. Ha annunciato inoltre l’introduzione di una formula “fuorisalone” in occasione della prossima edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali, per estendere l’esperienza fieristica alla città e al territorio.

Durante l’incontro è intervenuto il Consigliere provinciale Giovanni Gagliardi, che ha ribadito il sostegno convinto dell’Amministrazione provinciale alla Fiera di Cremona e agli eventi di tradizione, considerati centrali per l’identità economica e culturale del territorio. “La Fiera rappresenta le principali filiere produttive locali, dall’agricoltura all’allevamento fino alla musica – ha affermato – e merita un impegno congiunto per mantenerne il valore e svilupparne le potenzialità”.

A sottolineare il valore culturale e turistico delle Fiere è stata anche Barbara Manfredini, funzionaria del Settore Turismo e Cultura della Provincia di Cremona, che ha messo in luce l’importanza di questi appuntamenti come strumenti per raccontare un territorio e valorizzarlo anche attraverso eventi diffusi, sul modello del fuori-salone. Tra le nuove proposte da esplorare: eventi dedicati ai fiumi del territorio, al cicloturismo e alla pratica sportiva, per rafforzare la connessione tra il polo fieristico e le risorse naturali e culturali locali.

Nel suo intervento, l’innovation manager Giovanni De Ponti, collegato da Roma, ha invitato a lavorare su azioni progettuali concrete, capaci di attrarre finanziamenti e generare nuove iniziative. Ha sollecitato la costruzione di una rete tra soggetti pubblici e privati, per cogliere opportunità legate a fondi specifici e attivare idee di valore. Il confronto tra i partecipanti ha generato domande strategiche, come: in quali nuovi settori sviluppare attività fieristiche? Quali opportunità si aprono con eventi fuori salone? Quali azioni per rafforzare la sinergia tra Fiera e territorio?.

Dal dibattito è emersa una visione condivisa della Fiera come motore attivo, integrato nel tessuto provinciale, e capace di generare valore economico, turistico e culturale. Prossimi passi: il Direttore De Bellis ha tracciato il percorso per la prossima fase del cantiere: “Nei prossimi incontri ci concentreremo sulla definizione di proposte progettuali concrete, capaci di tradursi in interventi strategici e sostenibili. L’assise prevista per metà ottobre 2025 sarà il momento chiave per restituire risultati tangibili, con l’ambizione di produrre un impatto duraturo sull’intero territorio provinciale”.

