Dallo studio del recordman del Grande Slam, Novak Djokovic, come brand sportivo, a quello della digitalizzazione dei processi nella diagnostica sanitaria. Dall’analisi della creazione di valore per il territorio attraverso la Stradivari Cup, evento ideato e organizzato da Vanoli Basket Cremona, a quella dell’impatto dell’overtourism sul destination branding. Sono questi alcuni dei temi scelti dai 40 studenti della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, 20 dei quali cremonesi, che si sono laureati nell’ultima sessione prima della pausa estiva nel campus di Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

«Nell’anno giubilare della Speranza, sono i giovani i veri portatori di speranza» afferma Marco Allena, preside della Facoltà, sottolineando che «l’Università Cattolica forma studentesse e studenti per creare non solo i manager e i dirigenti del futuro, ma donne e uomini che possano comprendere e affrontare con successo le sfide che il futuro porrà». Ed è proprio per questo che, anche nelle aule di Santa Monica, «si respira qualcosa di particolare, che non è misurabile con nessuna metrica, ma è riferito proprio a quel rapporto che si crea tra gli studenti e i docenti, e che fa sì che questi anni siano davvero indimenticabili».

Tra i nuovi laureati, 17 studenti, di cui 5 residenti in provincia di Cremona, hanno terminato il curriculum in Innovazione e imprenditorialità digitale. Competenze umanistiche, management, innovazione tecnologica. Ma anche la scoperta di Cremona, per molti studenti provenienti da tutta l’Italia. Fabio Antoldi, coordinatore del corso di laurea magistrale nato nel 2021 e divenuto punto fermo dell’offerta formativa dell’ateneo, ha spiegato che «nel mercato del lavoro c’è bisogno di esperti di tecnologie digitali ma anche di processi organizzativi e di mercato.

Questa laurea magistrale, unica su tutto il territorio nazionale, è un vero e proprio mix di tecnologie e di umanità, di relazioni sociali, di creatività». Il corso di laurea, infatti, intende formare figure professionali sempre più richieste dalle imprese, a causa del forte sviluppo dell’economia digitale: dall’innovation manager, ossia il manager di progetti di innovazione nelle imprese digitali, all’esperto di trasformazione digitale fino all’imprenditore digitale e al fondatore di start up innovative. «Tra oltre 180 studenti che finora hanno frequentato il nostro corso di laurea, sono rappresentate ben 17 Regioni italiane e 55 Province» prosegue Antoldi. «I nostri studenti hanno conseguito una laurea triennale in 40 atenei diversi, dall’Alto Adige alla Sicilia».

Nell’ultima sessione, si sono laureati a Santa Monica Federico Bossi di Reggio Emilia, Sara Cacciatori di Ripalta Alpina, Luca Calcina di Piadena Drizzona, Petra Carraro di Dolo (Venezia), Salvatore Gatto di Gela (Caltanisetta), Alessio Gennari di Parma, Alberto Guerini di Castelli Calepio (Bergamo), Marco Guyot Bourg Cristiano di Cremona, Silvia La Malfa di Alfianello (Brescia), Matilde Mineri di Azzanello, Francesca Pagani di Rottofreno (Piacenza), Pamelin Grecia Ore Aldazaban di Carnate (Monza e Brianza), Giorgio Parisi di Lodi, Elide Podavini di Arcore (Monza e Brianza), Amedeo Polledri di Piacenza, Davide Rosseghini di Gussola e Lorenzo Vincini di Piacenza.

L’altro pilastro cremonese della Facoltà di Economia e Giurisprudenza è la laurea triennale in Economia aziendale coordinata da Daniele Cerrato. «Le tesi con cui le nostre studentesse e studenti hanno conseguito oggi il titolo di dottoressa e dottore in economia aziendale hanno abbracciato una grande varietà di temi e ambiti disciplinari» afferma Cerrato. «Emergono fondamentalmente due cose: il binomio locale-globale, poiché accanto a tesi centrate su ambiti di ricerca e imprese di rilievo nazionale e internazionale ve ne sono altre che studiano fenomeni, filiere e casi aziendali del territorio cremonese.

E poi questi lavori testimoniano l’innovazione nelle metodologie didattico-formative che il nostro corso di laurea ha introdotto negli anni, come le relazioni di stage, basate su progetti svolti dagli studenti durante il loro tirocinio in azienda, e molte altre attività laboratoriali». Hanno terminato il curriculum in Economia aziendale 23 studenti, di cui 15 residenti in provincia di Cremona:

Lorenzo Albertoni di Sospiro, Emilie Alquati Bonisoli di Cremona, Leonardo Alzani di Soncino, Lidia Bettati di Besenzone (Piacenza), Leonardo Bravo di Montecchio Precalcino (Vicenza), Gaia Grazia Caputo di Peschiera Borromeo (Milano), Giada Cazzato di Persico Dosimo, Elisa Corniani di Olmeneta, Claudia Cristofolini di Castelverde, Martina Ferrara di Cesenatico (Forlì Cesena), Lorenzo Gagliardi di Pizzighettone, Chiara Locatelli di Azzanello, Veronica Maifredi di Visano (Brescia), Matilde Marchesi di Piacenza, Pietro Melgari di Cremona, Sara Paparatto di Bagnolo Cremasco, Eleonora Penotti di Casalmaggiore, Mattia Piscicelli di San Salvo (Chieti), Lucia Polonioli di Cimbergo (Brescia), Davide Sudati di San Bassano, Riccardo Testa di Spinadesco, Emanuele Trevisi di Pieve San Giacomo e Marco Zuccotti di Soncino.

