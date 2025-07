È in programma per giovedì 18 settembre 2025, presso il Campo Sportivo Comunale di Pieve San Giacomo, la serata inaugurale della manifestazione “Croce Verde in Festa”, promossa dall’associazione locale di volontariato.

Un momento di comunità, condivisione e riconoscenza verso tutte le realtà istituzionali e associative che affiancano l’organizzazione ogni giorno.

L’appuntamento prenderà il via alle ore 19 con un momento conviviale riservato agli invitati. A seguire, alle ore 21, si terrà il concerto dell’IBigBand, composta da venti musicisti, un direttore d’orchestra e due cantanti.

Per motivi organizzativi, gli ospiti sono invitati a confermare la propria partecipazione, specificando se intendono prendere parte alla cena e allo spettacolo, solo alla cena o solo allo spettacolo.

© Riproduzione riservata