Il Presidente della IV Commissione Attività Produttive, Marcello Ventura, esprime piena soddisfazione per l’approvazione del Piano di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo Sociale Regionale per l’annualità 2025.

Un’importante assegnazione di risorse pari a 59 milioni di Euro per la Lombardia, di cui l’Ats della Val Padana beneficerà complessivamente di oltre 5 milioni di Euro. Nello specifico, per gli ambiti di Crema saranno destinati rispettivamente oltre un milione di Euro, più di 900 mila a Cremona e circa 565 mila a Oglio Po.

“Queste risorse sono vitali per supportare e cofinanziare i servizi e gli interventi sociali cruciali per le nostre comunità, con un focus particolare sulle aree Minori e Famiglia, Disabili e Anziani, – ha dichiarato il Presidente Ventura – La delibera approvata riflette l’impegno concreto di Regione Lombardia nel promuovere azioni e progettualità che favoriscano una reale integrazione delle politiche sociali e ottimizzino l’utilizzo delle risorse disponibili”.

Il Presidente Ventura ha poi sottolineato l’efficacia dei criteri di riparto adottati, che tengono conto della popolazione, del numero di posti nelle unità di offerta sociali attive, degli utenti dei servizi di assistenza domiciliare e dei minori in affidamento familiare.

“È fondamentale che questi fondi, come emerso dalla rendicontazione del 2024, continuino a sostenere interventi prioritari come l’accoglienza dei minori nelle Comunità residenziali e i servizi di assistenza domiciliare, che rappresentano un pilastro fondamentale per il benessere delle famiglie e delle persone fragili sul nostro territorio,” ha aggiunto.

“Il Fondo Sociale Regionale per il 2025, pari a 59 milioni di Euro, è una dimostrazione tangibile della nostra attenzione verso i bisogni della persona e della sua famiglia,- ha concluso Ventura – Questi fondi, uniti alle risorse autonome dei Comuni e ad altri finanziamenti, concorreranno alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona 2025-2027, garantendo la continuità e il rafforzamento dei servizi che contribuiscono alla coesione sociale delle nostre comunità”.

