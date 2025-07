In programma il 28 settembre a Cremona l’ottava edizione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca con la partecipazione del Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona (Cavec) e i soci di tutti i Club Asi della Lombardia.

La manifestazione prenderà il via alle ore 8.30 in Piazza Stradivari, con la registrazione dei partecipanti e una colazione di benvenuto. In contemporanea, le auto saranno esposte tra Piazza Stradivari e Piazza Marconi, offrendo ai visitatori un suggestivo connubio tra storia dell’automobile e bellezza architettonica.

Per chi ha prenotato anticipatamente, entro le ore 9 è previsto l’ingresso al Museo del Violino per una visita guidata esclusiva. Le visite si terranno in quattro turni scaglionati (ore 9.20, 9.30, 9.40 e 9.50), con gruppi di massimo 25 persone. Il costo è di 10 Euro e la prenotazione è obbligatoria al momento dell’iscrizione, fino a esaurimento posti.

Il programma prosegue alle ore 10.30 con il ritrovo di tutti i partecipanti in Piazza Marconi, proprio di fronte al Museo del Violino, per l’audizione del violino “Vesuvius 1727” di Antonio Stradivari, presso l’Auditorium Giovanni Arvedi, in programma per le ore 10.45.

Alle ore 11.45 le auto partiranno per un giro turistico lungo gli argini del Po, attraversando gli scorci della campagna cremonese, per poi raggiungere, intorno alle ore 13, il ristorante “La Clochette” a Solarolo Rainerio. Qui i partecipanti saranno accolti per un pranzo conviviale, occasione perfetta per condividere passioni e storie tra appassionati.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

60,00 Euro (inclusa audizione, esclusa visita al Museo del Violino)

70,00 Euro (inclusa audizione e visita guidata al Museo del Violino)

Gratuito per i bambini fino ai 10 anni

La quota comprende: colazione, materiale turistico, pranzo, omaggi ricordo, assistenza stradale e audizione musicale. I posti sono limitati e verranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni. Il termine ultimo per partecipare, salvo esaurimento anticipato, è lunedì 22 settembre 2025.

© Riproduzione riservata