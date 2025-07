Nuovo corso per la Festa dell’Unità di Cremona che si svolgerà quest’anno da giovedi 11 a domenica 14 settembre. Nuova location: si farà al King Palace di via Brescia, “sinonimo di inclusione con la comunità indiana – ha spiegato Roberto Galletti, segretario cittadino del Pd, che insieme a un gruppo di giovani ha preso in mano tutta l’organizzazione dell’evento. “Questi primi 80 anni di festa – ha commentato il segretario cittadino del partito – saranno caratterizzati da un cambiamento sulla formula complessiva. Ci saranno sempre ovviamente dibattiti e approfondimenti politici. Parleremo sicuramente di Cremona. Ci sarà un confronto tra l’amministrazione cremonese e altre amministrazioni. Ci saranno ospiti di rilevo. Ha già dato la conferma Gianni Cuperlo, ma nei prossimi giorni si aspettano le adesioni di altri politici della scena nazionale”.

Come detto apertura ai giovani perché, ha spiegato Sofia Tagliavini responsabile della comunicazione, “sono 80 anni di festa ma anche 80 anni che vogliamo vedere continuare, e quindi c’è la necessità di guardare anche a un mondo che è quello giovanile”.

Tante le novità anche dal punto di vista musicale, curata tra gli altri da Francesco Zovadelli. Qui di seguito il calendario:

Giovedì 11 settembre la Festa si apre con una serata dedicata alla musica reggae : dalle ore 21:00 gli Ariabuena, una band cremonese dalle sonorità etniche, per proseguire con due punte di diamante del genere, Forelock seguito dal DJ set Paolo Baldini DubFiles. A chiudere la serata, la Bollywood Night , DJ set omaggio alla tradizione musicale indiana.

: dalle ore 21:00 gli Ariabuena, una band cremonese dalle sonorità etniche, per proseguire con due punte di diamante del genere, Forelock seguito dal DJ set Paolo Baldini DubFiles. A chiudere la serata, la , DJ set omaggio alla tradizione musicale indiana. Venerdì 12 settembre, dalle ore 19:00, sarà il turno di Ape?Si., con quattro DJ alternati in set di musica dance, elettronica e commerciale.

Il weekend prosegue sabato 13 settembre, con una serata interamente dedicata alla scena punk italiana: alle 21:30 sul palco i Punkreas, seguiti dal DJ set BZK.

Infine la Festa si chiude domenica 14 settembre, dalle 21:00 con i Blade Cisco in apertura del live dei Time on the Moon, band tributo ai Pink Floyd.

Come da tradizione, non mancheranno la cucina tipica cremonese, i tornei di briscola e scacchi, le serate di liscio. Tra le novità proprio un programma musicale ampio e trasversale che unisce esperienze locali e ospiti nazionali, aprendo spazi anche alla sperimentazione culturale. L’ingresso è gratuito. Tutti gli aggiornamenti ed il programma saranno disponibili sulle pagine Instagram e Facebook del Partito Democratico della città di Cremona @pd.citta.cremona

Silvia Galli

