Con un nuovo messaggio (n. 2345) del 23 luglio 2025, l’Inps ha comunicato un’importante novità riguardo al “Bonus nuovi nati”, il contributo di mille Euro destinato alle famiglie che accolgono un nuovo bambino, sia attraverso nascita, adozione o affidamento. La misura rappresenta un sostegno volto ad accompagnare le famiglie nei primi momenti successivi all’arrivo del minore, contribuendo alle spese iniziali con un contributo diretto.

La principale novità riguarda i tempi per presentare la domanda: il termine è stato allungato da 60 a 120 giorni a partire dalla data dell’evento che dà diritto al beneficio, ossia la nascita del minore o il suo ingresso in famiglia tramite adozione o affidamento. Un’estensione significativa pensata per semplificare l’accesso al beneficio e andare incontro alle esigenze organizzative dei neogenitori.

Per gli eventi verificatisi tra il primo gennaio 2025 e il 24 maggio 2025, e non ha potuto presentare la domanda entro i precedenti termini, è prevista un’apposita finestra di recupero: in tali casi sarà possibile presentare la domanda fino al 22 settembre 2025, anche se siano già trascorsi i precedenti 60 giorni.

Restano invariati i criteri di ammissibilità e le modalità operative per la presentazione della domanda, come illustrato nella Circolare n. 76 del 14 aprile 2025.

Con l’occasione, l’Inps – da sempre impegnato nella concretizzazione delle politiche di sostegno alla genitorialità – rende noto un dato significativo relativo alle istanze Bonus nido 2025 inoltrate nell’anno in corso: le domande accolte risultano pari a circa l’85%, mentre la percentuale di quelle respinte si attesta allo 0,67%. Un dato che attesta la capacità dell’Istituto di tradurre con efficacia le politiche di supporto alla genitorialità in misure realmente accessibili alle famiglie.

