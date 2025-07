La Cremonese svela ufficialmente la seconda divisa, la maglia Away che accompagnerà i grigiorossi nella Serie A 2025/26, realizzata per il settimo anno consecutivo dallo sponsor tecnico Acerbis. Il video di lancio è prodotto dall’agenzia SocialIdea.

Anche questa presentazione celebra Cremona come capitale del violino e della musica a livello internazionale: dopo l’Auditorium Giovanni Arvedi, palcoscenico della maglia Home 2025/26, a prendere la scena per la presentazione della maglia Away è lo Scrigno dei Tesori, una sala unica al mondo che rappresenta il fiore all’occhiello del Museo del Violino: al suo interno, infatti, sono contenuti i più importanti strumenti dei grandi maestri classici cremonesi come Antonio Stradivari e gli esponenti della famiglie Amati e Guarneri. In maniera analoga, il kit da trasferta di questa stagione rappresenta uno dei tesori della storia grigiorossa rivisitato con le tecniche dei tempi moderni e pronto ad accompagnare la squadra e tutti i tifosi sui campi di Serie A.

Con un perfetto equilibrio tra heritage e innovazione, la divisa rappresenta un tributo elegante al completo da trasferta utilizzato a fine anni ’70, tra i più apprezzati di sempre dai tifosi cremonesi. I colori sociali trovano spazio nel tape verticale bicolore, impreziosito dalla rivisitazione del logo direttamente ispirato a quello utilizzato dalla Cremo negli anni ‘80 e ‘90. Per garantire massima continuità visiva, la fantasia del tape bicolore viene ripetuta anche sulla costina del fondo manica, sul colletto e sui pantaloncini da gara. Il materiale riciclato che compone la maglia, infine, permette di coniugare estetica e attenzione all’ambiente.

Tutti i tifosi grigiorossi possono già acquistare il Kit Away 2025/26 da US Cremonese Store di Via Solferino 36 e sullo shop online grigiorosso.

