Mondiali nuoto, Ceccon ottavo nei 100 farfalla. Pilato e Bottazzo in finale nei 50 rana

(Adnkronos) –

Thomas Ceccon chiude all’ottavo posto la finale dei 100 farfalla ai Mondiali di nuoto di Singapore oggi sabato 2 agosto. L’azzurro, vicecampione del mondo dei 100 dorso, parte bene nella sua gara ed è secondo nella virata, ma crolla nei secondi 50 e chiude ultimo. Oro per il francese Grousset con 49”62, nuovo record europeo, argento per Noe Ponti e bronzo per Kharun. I sorrisi della mattinata azzurra, dopo il bronzo nei tuffi di Chiara Pellacani, arrivano dalle semifinali dei 50 rana ai Mondiali di Singapore. Benedetta Pilato, che aveva chiuso ottava in batteria, ha vinto la sua semifinale in 30.20. Si qualifica per la finale di domani anche l’altra azzurra Anita Bottazzo, quarta nella seconda semifinale dominata da Meilutyte con 29.54.

La gara più veloce dei mondiali di nuoto di Singapore, i 50 stile libero, va invece all’australiano Cameron McEvoy che vince l’oro in 21.14. Argento al britannico Benjamin Proud in 21.26 e bronzo allo statunitense Jack Alexy in 21.46. Peccato per l’azzurro Leonardo Deplano, che finisce ai piedi del podio, in quarta posizione con il crono di 21.52. L’azzurra Silvia Di Pietro ha chiuso al settimo posto la finale dei 50 farfalla. La 32enne romana ha toccato in 25″64, terminando a due decimi dal bronzo che è andato alla belga Roos Vanotterdijk (25″43). Oro alla statunitense Gretchen Walsh in 24″83 e argento all’australiana Perkins in 25″31.