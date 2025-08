Scontro frontale nel torinese, motociclista muore avvolto dalle fiamme

(Adnkronos) – Tragico incidente stradale oggi a Bollengo, nel torinese, costato la vita a un 35enne. Per cause ancora in corso di accertamento la moto guidata dalla vittima si è scontrata frontalmente con un’auto condotta da un 69enne che viaggiava con a bordo una sessantenne. L’impatto ha generato l’incendio dei mezzi e il decesso del motociclista, avvolto dalle fiamme. Conducente e passeggera dell’auto non hanno riportato danni gravi ma la donna è stata trasportata in ospedale in stato di choc. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti i carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.