Seconda amichevole stagione per la Cremonese, che chiude il ritiro di Livigno battendo la Pro Patria, formazione che milita in Serie C, con secco 3-0 grazie alle reti segnate da Bonazzoli, Baschirotto e Barbieri.

Assenti Vazquez, rientrato a Cremona con un permesso per motivi familiari; e Okereke, colpito da un attacco febbrile durante la notte.

Primo tempo giocato su ritmi moderati: la Cremo prende in mano il pallino del gioco come da copione e trova il vantaggio al 14′ grazie al colpo di testa di Bonazzoli, servito dalla sponda aerea di Zerbin, dopo un cross dalla sinistra di Pezzella.

La Cremo deve poi fare a meno di De Luca dopo 37 minuti, a causa di un problema fisico, al suo posto Johnsen. Nel finale di tempo, al minuto 42′, raddoppia Baschirotto da un calcio d’angolo ben battuto da Vandeputte.

In avvio di ripresa, la girandola dei cambi regala la gioia personale a Barbieri, che cala il tris su tap in, ben servito da Felix Afena Gyan. La gara scorre a ritmi bassi col passare dei minuti, ma viene riaccesa da Johnsen al 69′: azione personale ad ubriacare la difesa avversaria, ma la sua conclusione ravvicinata viene respinta da un grande intervento di Rovida.

Buone risposte per Nicola dunque prima di rientrare a Cremona. Le uniche note stonate del pomeriggio sono i problemi fisici per De Luca e Ceccherini, che verranno valutati nei prossimi giorni.

Cremonese-Pro Patria 3-0

Cremonese (3-5-2): Audero (46′ Nava); Folino (46′ Sernicola), Baschirotto (46′ Ravanelli), Bianchetti (46′ Ceccherini (81′ Moretti)); Zerbin (46′ Barbieri), Collocolo (46′ Valoti), Grassi (46′ Castagnetti), Vandeputte (46′ Afena-Gyan), Pezzella (46′ Floriani Mussolini); Bonazzoli (62′ Lordkipanidze), De Luca (38′ Johnsen). All. Nicola.

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Reggiori, Motolese, Travaglini (46′ Mora); Giudici (58′ Viti), Bagatti (46′ Auci), Schiavone (58′ Gentile), Ferri (76′ Marra), Orfei (58′ Ricordi); Mastroianni (58′ Ferrario), Bertony (46′ Citterio (86′ Frattini)). All. Greco.

Arbitro: Dell’Orio di Sondrio. Assistenti Toniutto di Como e Lo Monaco di Como, Quarto Uomo Monti di Como.

Reti: 14′ Bonazzoli (C), 42′ Baschirotto (C), 48′ Barbieri (C)

