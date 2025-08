Tg Ambiente – 3/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:– Nuove misure anti-crisi climatica dalla Banca Centrale Europea– Italia-Slovacchia, protocollo d’intesa per la tutela ambientale– Porti, l’Unione europea accelera sulla transizione green– Italia in fumo: i dati del nuovo report di Legambiente

