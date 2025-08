Terminata l’attività d’indagine dei Carabinieri della Stazione di Castelleone: denunciata la presunta autrice di furto aggravato di portafoglio all’interno di un supermercato del posto. La donna di 51 anni, senza fissa dimora, presenta già dei precedenti.

L’inizio della vicenda risale ad aprile scorso, quando una donna si era recata dai militari di Castelleone per denunciare il furto del proprio portafoglio. Di fatto, quella mattina, la donna si era recata al supermercato del luogo per fare la spesa, quando arrivata alle casse, si era accorta di non avere più il proprio portafoglio.

Acquisiti i filmati delle telecamere di sicurezza, i militari hanno ricostruito le dinamiche del furto. La presunta truffatrice, accompagnata da altri due uomini, era entrata nel supermercato e si era avvicinata alla vittima. Approfittando poi di un attimo di distrazione, si era abbassata verso il carrellino della spesa prendendo il portafoglio, per poi uscire dal supermercato.

Risaliti alla targa della macchina con cui la donna e gli altri due uomini si sono allontanati dal luogo, i Carabinieri hanno potuto constatare che l’auto era stata noleggiata e, dai controlli del veicolo su strada, sono riusciti a identificare la donna.

Confrontate le immagini, la donna è risultata già con precedenti analoghi ed è stata denunciata per furto aggravato.

