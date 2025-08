Ammonta ad oggi a 46.400 euro la raccolta fondi per aiutare la cooperativa Antares a trovare una nuova sede, dopo la notizia che gli imminenti lavori nel complesso dell’ex san Francesco nell’ambito di “Giovani in centro” imporranno lo sgombero della sede storica.

Ne mancano ancora più della metà per arrivare all’obiettivo di 100.000, fissato dal progetto “Una tipografia che stampa possibilità” di Sol.Co Cremona e Cooperativa Antares attraverso una raccolta fondi del Programma Formula di Intesa SanPaolo, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Il progetto del Consorzio Sol.Co Cremona è stato selezionato nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con CESVI, con l’obiettivo di sostenere la cooperativa Antares e costruire un nuovo spazio dove le persone più fragili continuino a lavorare, crescere e sentirsi parte della comunità.

Tutti possono partecipare fino al 31 agosto alla raccolta fondi con una donazione attraverso la pagina dedicata al progetto sul sito web For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte.

Anche la Banca parteciperà attivamente al traguardo dei 100mila euro, contribuendo con 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

Dal 1988, il Consorzio Sol.Co lavora a Cremona aggregando imprese sociali e lavorando con loro

nell’interesse generale della comunità. Tra le associate, la Cooperativa Antares è una realtà preziosa: da venticinque anni offre lavoro e dignità a persone in situazione di fragilità, in particolare con disabilità.

Grazie al progetto “Una tipografia che stampa possibilità” la Cooperativa Antares potrà trasferirsi in una nuova sede garantendo continuità e, allo stesso tempo, potenziare le proprie attività, ampliando il servizio offerto alla comunità. Non si tratta solo di salvaguardare ciò che esiste: l’obiettivo è rafforzare l’inclusione lavorativa e attivare percorsi di socializzazione per le persone con disabilità, favorendo benessere, relazioni e autonomia.

Nella nuova sede, le attività tipografiche saranno affiancate da spazi progettati per supportare

l’autonomia e l’inclusione, in un ambiente accessibile e stimolante. I lavoratori con disabilità saranno accompagnati anche nella scoperta delle opportunità offerte dal territorio di inserimento lavorativo e di socializzazione extra-lavoro, grazie alla rete consolidata di relazioni con realtà sociali del cremonese.

“Innanzitutto – dichiara il Presidente del Consorzio, Davide Longhi – ringrazio Intesa Sanpaolo e CESVI per questa straordinaria possibilità. Grazie anche a coloro che hanno già donato e a coloro che doneranno ancora. Con oltre il 70% di lavoratori con disabilità, la cooperativa Antares è apprezzata e riconosciuta su tutto il territorio. Qui dietro ogni macchina, c’è un percorso di autonomia. Aiutateci a sostenere la cooperativa e il suo impegno a continuare e rilanciare questo modello virtuoso di lavoro e di inclusione”.

Paola Lecci, Direttrice Regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo: “Abbiamo scelto insieme a CESVI il progetto “Una tipografia che stampa possibilità”, che mette al centro il benessere, l’autonomia e

l’inclusione dei più fragili e di persone con disabilità. Anche attraverso il nostro sostegno diretto al Progetto Formula, vogliamo promuovere solidarietà e senso di comunità unendo le forze per creare valore in modo mirato ed efficace. In Lombardia, abbiamo sostenuto ad oggi circa 40 iniziative con donazioni per oltre 4,5 milioni di euro a favore di giovani, famiglie, anziani per una crescita sociale inclusiva”.

