Una struttura nuova e funzionale, pronta per dare un rinnovato servizio alle famiglie.

Dopo mesi di cantiere sono terminati i lavori a Sospiro per la costruzione della nuova mensa scolastica, nata nel giardino delle scuole materne ed elementare. Il refettorio, costato più di mezzo milione, è stato finanziato per buona parte con i fondi europei del PNRR, con un contributo di 400 mila euro.

“Abbiamo voluto risolvere il problema della mensa – commenta il sindaco Fausto Ghisolfi – che potrà in questo modo ospitare tutti gli alunni del plesso scolastico; sia della primaria, quanto della scuola dell’infanzia; attualmente, infatti, si dovevano fare dei turni e occupare degli spazi comuni. In questo modo ci saranno delle aree appositamente dedicate”.

La nuova struttura sarà collegata alle scuole e servirà di supporto alla mensa già esistente; in totale, potranno essere ospitati in contemporanea quasi 200 alunni.

“Questa nuova opera – prosegue il primo cittadino – consolida la posizione del plesso scolastico di Sospiro: ci sono dieci aule per la scuola primaria, tre sezioni e la possibilità di una quarta per la scuola dell’infanzia, la presenza di una sala polivalente per le attività fisiche e per le riunioni, la presenza di un vasto giardino ed ora anche questa sala mensa, che può essere utilizzata per attività complementari alla scuola”.

“Si tratta quindi – conclude – di un plesso sicuramente adeguato alle esigenze, presenti e del futuro”.

Andrea Colla

