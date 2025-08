Prosegue l’impegno congiunto del Comune di Cremona e di Aprica per migliorare la qualità della raccolta differenziata e promuovere comportamenti virtuosi a tutela dell’ambiente: sono in arrivo su tutto il territorio comunale 100 contenitori dedicati alla raccolta dei piccoli Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee), nell’ambito del progetto co-finanziato da Regione Lombardia tramite il bando Cdc Raee.

“Con questo nuovo progetto facilitiamo i cittadini per lo smaltimento di questo genere di rifiuto. I Raee, infatti, fino ad oggi si potevano smaltire solo in piattaforma o attraverso l’Ecocar. In questo modo invece chi ha cuffiette, telecomandi, cavi, vecchi telefoni cellulari e quant’altro di elettronico potrà trovare i contenitori in luoghi pubblici e facilmente raggiungibili in molte parti della città e potrà contribuire ulteriormente e più facilmente al miglioramento della raccolta differenziata”, commenta Simona Pasquali, assessore Ambiente e Protezione Civile del Comune di Cremona.

“Con il posizionamento di 100 nuovi contenitori per i piccoli Raee, confermiamo il nostro impegno per promuovere un sistema di raccolta sempre più capillare, accessibile e sostenibile. Mettere a disposizione dei cittadini strumenti semplici per conferire correttamente questi rifiuti significa potenziare la filiera del recupero, ridurre l’impatto ambientale e valorizzare risorse che altrimenti andrebbero disperse. – dichiara Filippo Agazzi, amministratore delegato di Aprica – Insieme al Comune di Cremona, siamo impegnati a proseguire questo percorso integrato che coniuga infrastrutture, educazione ambientale e sensibilizzazione della comunità locale, per contribuire concretamente agli obiettivi di economia circolare del territorio”.

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti verso una gestione sempre più efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani.

I nuovi contenitori, realizzati con bocchetta anti-intrusione e base in cemento per garantire stabilità e sicurezza, saranno posizionati in diversi punti strategici della città: dagli istituti scolastici agli oratori, dai centri commerciali agli ospedali, fino alle società canottieri e alle caserme.

Al loro interno potranno essere conferiti caricabatterie, telefoni cellulari, telecomandi, rasoi elettrici e altri dispositivi elettronici di uso quotidiano non più funzionanti.

Il completamento delle installazioni è previsto entro il mese di settembre, mentre la campagna di comunicazione – attiva online e offline – proseguirà fino alla fine dell’anno con affissioni, distribuzione di materiale informativo e iniziative didattiche nelle scuole, dedicate agli studenti delle primarie e secondarie di primo grado.

