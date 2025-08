L’entusiasmo per la Cremonese e il suo ritorno in Serie A non conosce limiti: nel primo giorno di vendita libera degli abbonamenti sono stati mille i cremonesi che hanno risposto presente. Questo, insieme alla prelazione, mette insieme 6926 cuori grigiorossi con sold out immediato dei posti nella Curva Sud Erminio Favalli.

Un dato degno di nota che è destinato a crescere e che si che avvicina al record assoluto di 7.353 tessere, stabilito nell’ultima stagione in Serie A. Il nuovo primato è alla portata, molti tifosi infatti si sono presentati tra le 8.30 e le 9:00 allo Zini per essere pronti all’apertura della biglietteria alle 10:00.

