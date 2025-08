Sabato 9 agosto alle ore 18 i grigiorossi saranno ospiti della Reggiana per giocare l’ultima sfida amichevole della preseason 2025/26: la partita si disputerà allo stadio Comunale “Compagnoni” di Luzzara (RE), in via Alcide De Gasperi 16. La partita sarà trasmessa in diretta su CR1 alle 18:00 con telecronaca di Mauro Maffezzoni e Roberto Moscarella.

La società emiliana, organizzatrice del match, ha reso noto che i biglietti saranno acquistabili al prezzo intero di 12 euro e al prezzo ridotto di 7 euro per donne, under 18 e over 65.

I tifosi grigiorossi potranno acquistare i biglietti nei prossimi giorni, esclusivamente alla biglietteria dello stadio “G. Zini”, i botteghini saranno chiusi il giorno partita. Ulteriori informazioni saranno comunicate successivamente. Nell’area antistante lo stadio e prossima al parcheggio sarà presente una grande area ristoro in cui poter vivere il post-partita in compagnia.

