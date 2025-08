A Cremona, culla mondiale della liuteria, prende forma una cabina di regia informale, frutto della volontà condivisa degli attori del territorio, per dare attuazione concreta alla Legge Regionale 10/2025. Un confronto aperto, operativo e corale, che si è svolto alla Fondazione Stauffer e ha coinvolto Regione Lombardia, botteghe, consorzi, associazioni artigiane, istituzioni culturali, Camera di Commercio, Comune di Cremona e mondo della formazione.

Al centro dell’incontro, l’idea forte di dar vita a un Cremona International Cello Festival, un concorso internazionale incentrato sul suono del violoncello. Non una semplice gara musicale, ma un evento che metta in relazione diretta liutai e musicisti, botteghe e palcoscenici, saper fare artigiano e arte dell’interpretazione. Il violoncello, strumento complesso e simbolico, diventa così ambasciatore della tradizione cremonese nel mondo e punto di partenza per una nuova fase di valorizzazione integrata.

Marcello Ventura, Presidente della IV Commissione Attività Produttive di Regione Lombardia e primo firmatario della legge, ha ricordato che ora serve concretezza, visione e unità. La cabina di regia è un segnale importante, nato dal basso, che permette di passare dalle intenzioni ai fatti, mettendo in rete le energie di un territorio unico.

Alessandro Tantardini, Presidente della Fondazione Stauffer, ha invitato a non fermarsi alla dimensione pubblica del progetto, ma a renderlo un volano per attrarre risorse anche private e internazionali. Da qui la proposta di costituire una fondazione di scopo che raccolga sotto un’unica regia tutti gli attori della filiera, da chi costruisce gli strumenti a chi li valorizza con la formazione, la cultura, la promozione e la ricerca.

Giorgio Grisales, Presidente del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari”, ha evidenziato l’opportunità storica di costruire finalmente un vero Sistema Cremona, capace di generare valore per le botteghe e per il territorio, anche in parallelo al percorso UNESCO.

Chiaro il messaggio anche dalle associazioni artigiane. Marco Vinicio Bissolotti (CNA Cremona) e Stefano Trabucchi (Confartigianato Cremona) hanno espresso forte preoccupazione per il fenomeno del falso Made in Cremona, ribadendo la necessità di tutelare la liuteria autentica, valorizzare il lavoro artigiano e costruire strumenti concreti per la sua promozione e salvaguardia. Nelle parole di Trabucchi, emerge l’urgenza di agire, ma anche la convinzione che oggi vi siano finalmente le basi per farlo in modo serio.

Ilaria Casadei, Camera di Commercio di Cremona, ha ricordato come le botteghe siano vere e proprie imprese globali, capaci di vendere in ogni angolo del mondo ma spesso lasciate sole a fronteggiare un mercato complesso e competitivo. Da qui l’esigenza di accompagnarle con competenze, reti e visione strategica.

Anche il mondo della formazione ha partecipato con convinzione. Angelo Sperzaga, Vicepreside della Scuola Internazionale di Liuteria, ha posto l’accento sulla necessità di radicare nei giovani la cultura del lavoro artigiano, trasmettere loro il valore della tradizione e allo stesso tempo prepararli a un futuro imprenditoriale consapevole.

Forte anche la presenza del fronte culturale, con il Museo del Violino rappresentato da Alessandro Bardelli e Paola Carlomagno, che hanno espresso piena disponibilità a collaborare al progetto, nella consapevolezza che la tutela fisica degli strumenti debba camminare insieme alla valorizzazione del sapere fare che li rende vivi.

Il Sovrintendente del Teatro Ponchielli, Andrea Nocerino, ha definito il teatro come il luogo naturale dove far incontrare liutai e musicisti, e ha accolto con entusiasmo il focus sul violoncello, strumento tanto difficile da costruire quanto emozionante da ascoltare. Il Ponchielli è pronto a essere parte attiva del progetto, convinto che cultura e mercato debbano dialogare, non restare separati.

In rappresentanza del Comune di Cremona, l’assessore Rodolfo Bona ha ricordato l’equilibrio delicato tra artigianato, cultura e commercio, e ha confermato l’impegno del Comune nella lotta alla contraffazione e nella tutela della liuteria attraverso il piano di salvaguardia già avviato.

Dal lato regionale, Luca Checola, portavoce dell’Assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, ha annunciato alcune azioni che verranno messe in campo già entro la fine del 2025. Tra queste, un video promozionale con grandi media nazionali, una brochure istituzionale per eventi e fiere internazionali, la possibilità di partecipare alla Fiera di Shanghai e la valorizzazione dell’intero progetto attraverso i canali ufficiali della Regione.

Carlo Bianchessi, Direttore Generale della DG Sviluppo Economico di Regione Lombardia, ha chiuso i lavori ricordando che la liuteria non è solo patrimonio ma anche futuro, e che la Regione è pronta a sostenerla come asset strategico del Made in Lombardia.

Cremona, oggi più che mai, si trova di fronte a una sfida importante. Con questa cabina di regia spontanea e condivisa, il territorio si rimette in cammino per trasformare la propria tradizione in un progetto vivo, partecipato e proiettato nel mondo. Il suono del violoncello, nato tra legno, resina e mani sapienti, potrebbe presto diventare il cuore pulsante di un racconto nuovo, dove la bottega incontra il palco, e il sapere artigiano incontra l’arte.

