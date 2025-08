A luglio i ragazzi e le ragazze del corso “Strategie tecnico commerciali e Management per il made in Italy” sono stati accolti per lezioni e laboratori outdoor da due delle migliori aziende produttive cosmetiche, affrontando tematiche differenti.

L’obiettivo delle lezioni fuori aula e in contesti produttivi è quello di dare agli studenti la possibilità di apprendere come funzionano le aziende e come i componenti di ogni azienda operano nelle loro aree di competenza.

Grazie alla collaborazione con l’Ufficio Comunicazione e con i team Qualità e Produzione di Ancorotti Group, alla docente Letizia Tansini e alla coordinatrice Anna Zeloni, è stato realizzato un tour aziendale ad hoc, pensato per introdurre gli studenti alla realtà operativa di un’azienda manifatturiera.

Ancorotti Cosmetics rappresenta un esempio di filiera integrata: dal laboratorio di formulazione, passando per le linee produttive, fino al confezionamento finale del prodotto. Durante la visita, la Fondazione ITS ha avuto anche l’opportunità di conoscere da vicino la nuova avventura industriale del Gruppo, Ancorotti Perfumes, interamente dedicata alla creazione di profumi. Particolarmente suggestiva è stata la visita al “Fragrantiarium”, uno spazio immersivo in cui sono esposte centinaia di referenze olfattive e una selezione delle principali materie prime utilizzate nella composizione delle fragranze.

Di grande valore è stata la disponibilità dimostrata dall’azienda, che ha guidato i partecipanti in un percorso alla scoperta dei processi chiave: dalla ricerca e sviluppo al controllo qualità, dalla produzione alle attività logistiche. Un’esperienza formativa preziosa, che ha permesso di osservare da vicino l’organizzazione, la competenza e l’innovazione di una realtà industriale strutturata e all’avanguardia.

Presso Gotha Cosmetics invece, gli studenti hanno avuto il piacere di lavorare e collaborare con l’ufficio HR rappresentato da con Chiara Baldelli, Carolina Serughetti e il responsabile HR Marcello Raimondi, affrontando argomenti di criteri di selezione del personale e performance evaluation, inserendo anche un’attività di lavoro di team nella presentazione del cv e presentazione dei candidati in fase di colloquio.

L’azienda Gotha investe sulla formazione costante dei dipendenti per favorire la crescita personale delle proprie risorse e creare figure lavorative trasversali e lasciano agli studenti questo messaggio: “ il vero motore dell’innovazione sono le persone!”.

Concetto che è stato confermato come reale e percepibile durante il tour della produzione e dei laboratori, dove il personale cura nel minimo dettaglio la produzione e il processo di controllo qualità.

Solamente il format ITS Academy che prevede un mix di lezioni in azienda e tirocinio curriculare conseguente permette ai giovani di essere inseriti in azienda già durante il periodo di formazione. Questa è la caratteristica che differenzia il percorso formativo duale ITS rispetto ad altre offerte post-diploma.

La Fondazione cura con attenzione la rete di affiliati e le sinergie con il territorio, con l’obiettivo di dare sempre più opzioni impiegatizie e realtà aziendali agli studenti iscritti ai corsi . Vivere l’azienda, la realtà produttiva e lavorativa prima, durante e dopo il tirocinio è molto importante per la formazione di figure giovani e già specializzate.

Il prossimo open day è in programma a Settembre presso un’azienda Socia della fondazione, presto verranno comunicate tutte le informazioni.

