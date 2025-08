Uno spazio per gli anziani è uno dei punti del programma per cui sta lavorando la presidente di Quartiere Centro di Cremona, Rita La Fata. “Ho parlato con la Vice Sindaco e assessore ai quartieri Francesca Romagnoli – ha spiegato la presidente – Ho esposto in maniera più concreta questo progetto di cui ho parlato con il direttivo, ovvero quello di occuparci degli anziani autonomi che risiedono nel quartiere centro. Finalmente, adesso si può andare avanti”.

Chiesta anche “una collaborazione con Auser che si è dimostrata disponibile. Un passo alla volta vediamo di mettere insieme questo progetto. Prima di tutto, dobbiamo trovare la location adeguata: sarà per questo il patrimonio pubblico per vedere se ci sono dei locali che possono essere destinati a questo”.

Il progetto prevede di trovare spazi adeguati per gli anziani autonomi con l’obiettivo di dare loro la possibilità di non restare soli. L’iniziativa ha già ricevuto molti feedback positivi: “Tante persone mi hanno contattato proprio per avere un centro per gli anziani, come già ci sono in altri quartieri. Anche per questo mi sono mossa in questa direzione e finora ho trovato solo disponibilità”, come spiega la presidente.

Tra i nodi che preoccupano il Quartiere Centro c’è sempre quello relativo alla sicurezza. “Dopo l’ultimo episodio in Piazza del Comune dove un ragazzo ha tirato su una beola sul sagrato della cattedrale – ha commentato la presidente – ho richiesto un incontro con la polizia locale. Anche se l’intervento da parte delle forze dell’ordine è stato quasi immediato, non ci siamo: queste cose noi non le vogliamo vedere”.

“Un’altra zona che mi preoccupa tanto è Via Dante. Sia nella parte finale, che in questa parte iniziale, abbiamo dei grossi problemi, già tutti segnalati – conclude Rita La Fata – Il 6 agosto vedrò l’assessore Canale con, suppongo, anche il comandante dei vigili o la vicecomandante e conto di sentire come effettivamente ci si muoverà per risolvere queste questioni”.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata