Posticipato a dopo le vacanze di Natale il rientro degli alunni della scuola media Ferrari, che lo scorso anno erano stati spostati a Sapiens di Costa Sant’Abramo causa lavori di efficientamento. E’ il sindaco di Castelverde Graziella Locci a darne notizia.

“In accordo con la dirigenza scolastica – ha spiegato il sindaco – abbiamo pensato di prorogare il tempo di permanenza degli alunni a Sapiens fino alle vacanze natalizie, in modo tale che nel periodo delle vacanze sia possibile fare il trasloco per far ripartire a gennaio i ragazzi qui, nell’edificio scolastico di Castelverde. La proprietà di Sapiens ci ha accordato la proroga del contratto e questo slittamento si è reso necessario perché facendo i lavori di consolidamento dell’edificio scolastico per mettere a norma sismica l’edificio, è stato necessario toccare anche le fondazioni. Quindi è stato manomesso in alcune zone il pavimento ed è emerso che c’era dell’amianto incapsulato”.

“Era stato dato per scontato – ha proseguito il sindaco – che nel 2013 fosse stato rimosso, di fatto era stato optato per l’incapsulamento, operazione a norma comunque molto sicura, per cui ci troviamo nella condizione di reincapsularlo. Vorrei rassicurare le famiglie che fino ad oggi i loro ragazzi hanno vissuto l’ambiente scolastico in perfetta sicurezza, però nel momento in cui ci siamo trovati davanti a questa questa situazione, in accordo con l’ATS, verrà spalmata una resina incapsulante che garantirà un’ulteriore sicurezza. A seguire ci sarà il rifacimento di tutto il pavimento, le zoccolature, poi ci sarà il ripristino dell’impianto di riscaldamento e verrà chiuso il cantiere, l’operazione, i lavori dell’antisismica verranno chiusi entro il mese di settembre”.

“Immediatamente dopo partiremo utilizzando un altro finanziamento che è quello per il risparmio energetico, dotando l’Istituto di nuovi serramenti. Quindi verrà consegnato completo anche di serramenti e a gennaio i ragazzi potranno rientrare in una scuola completamente rinnovata. Adesso dall’esterno è possibile vedere che sono stati fatti dei lavori di rivestimento molto molto gradevoli, le gronde sono state rifatte, il marciapiede è stato rifatto, quindi abbiamo cercato nell’ambito del consolidamento di rendere la scuola migliore”.

Tutti i lavori che stanno per essere realizzati alla scuola sono interamente finanziati grazie alla partecipazione di bandi accedendo a fondi del PNRR, per quanto riguarda le norme antisismiche di un milione e trecentomila euro. Poi ci sono i fondi per l’efficientamento energetico che sono quelli che saranno utilizzati per il discorso serramenti.

“Qualcuno – ha chiosato il sindaco Locci – può obiettare che sarebbe stato più logico costruire un nuovo edificio, però il Comune di Castelberde non dispone di spazi edificabili per nuovi edifici, quindi si sarebbe dovuta fare tutta la procedura di acquisizione di aree, oltre alla modifica modifica del PGT. Abbiamo preferito, con il supporto di Sapiens, ristrutturare al meglio questa scuola, che risulterà come nuova”.

L’affitto per l’uso dei locali è invece a carico del Comune di Castelverde “Abbiamo concordato 7.500 euro al mese più le utenze – ha commentato Locci – tenendo presente che Sapiens ha affrontato un investimento di più di un milione di euro per adeguare il piano superiore alle richieste dell’istituto comprensivo. L’affitto è importante, però siamo comunque grati a Sapiens che ci hanno risolto un problema non da poco e hanno offerto ai nostri ragazzi dei locali molto belli, performanti, sia lo scorso anno scolastico e adesso fino a dicembre”.

Silvia Galli

