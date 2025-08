Impiegava lavoratori in nero, tra i quali immigrati privi del permesso di soggiorno. E’ quanto hanno accertato gli ispettori dell’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) , di Cremona in un ristorante della città, nel corso di una verifica effettuata lo scorso fine settimana, nell’ambito di un più vasto controllo che ha riguardato il settore della ricezione turistica.

Nel ristorante è stata riscontrata la presenza di 3 lavoratori in nero su 7 impiegati. L’attività è stata quindi sospesa, e al titolare sono state comminate sanzioni per circa 15.000 euro, ai quali si aggiungono i 2.500 euro per la sospensione.

