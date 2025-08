Al via la seconda edizione del bando Assocannottieri per merito sportivo e scolastico. La borsa di studio, proposta dall’Assocazione Assocannotieri, è rivolta ai giovani studenti-atleti tesserati per una delle società ad essa affiliate che si siano distinti per meriti sportivi e scolastici, che pratichino discipline sia di squadra che individuali riconosciute dal Coni e che stiano frequentando la scuola di istruzione secondaria o che nell’anno in corso abbiamo sostenuto l’esame di maturità. La data presunta di assegnazione sarà ottobre 2025.

L’iniziativa mira a coniugare la cultura dello sport con l’importanza dell’educazione scolastica, rappresentando un modello all’interno del quale possa essere valorizzato il merito in ogni suo aspetto e dove la formazione di studenti e studentesse vada di pari passo con la crescita sportiva degli atleti.

“Si tratterà certamente di una buona opportunità per questi ragazzi e ragazze che potranno vedere valorizzato il proprio impegno sia sportivo che di studio”, ha affermato Pierangelo Fabris, Presidente dell’Assocanottieri.

Il bando con i criteri di accesso, le tempistiche di assegnazione delle domande e il periodo di assegnazione sarà pubblicato sul sito delle società affiliate. Il modulo di presentazione della domanda potrà essere scaricato dal sito web.

