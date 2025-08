Si rafforza il legame tra Cremona e il network assicurativo Arte Generali che opera nel settore degli strumenti musicali. E’ stata pubblicata in questi giorni una breve guida con i consigli essenziali per preservare e proteggere gli strumenti musicali.

La guida, a cura di Cristina Resti (Perito d’Arte e Responsabile Network Arte di Arte Generali Italia) e di Fabio Perrone (Perito di Strumenti Musicali iscritto alla Camera di Commercio di Milano e di Cremona e Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Cremona) è rivolta prioritariamente ai musicisti e ai collezionisti.

“Dato il crescente interesse per gli strumenti musicali antichi e moderni, in particolare quelli ad arco e a pizzico, sui mercati paralleli – ha dichiarato Cristina Resti – garantirne la sicurezza è diventato fondamentale, sia durante lo stoccaggio sia durante il trasporto. Prima di qualsiasi trasporto, soprattutto se affidato a terzi, è sempre consigliabile effettuare un Condition Report che documenti lo stato di conservazione dell’oggetto”.

Dalla pulizia all’imballaggio, dal controllo dell’umidità alla documentazione: sono queste le informazioni pratiche che aiutano a garantire che gli strumenti musicali rimangano in condizioni eccellenti, sia per la normale funzione sonora, sia nella loro esposizione in collezioni private o nei musei, sia durante i trasferimenti singoli a seguito dei musicisti o reiterati per le mostre.

“Gli strumenti musicali sono molto più che semplici strumenti sonori – ha aggiunto Fabio Perrone – sono contenitori di storia e di emozioni e custodiscono l’essenza del tempo che va tutelata al meglio.”

© Riproduzione riservata