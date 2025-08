Calano del 4,6% (nell’ordine delle 1200 unità) le imprese attive in provincia di Cremona negli ultimi cinque anni, dal 2019 al 2024, segnalando una fase di contrazione del tessuto imprenditoriale cremonese. Al 31 dicembre dell’anno scorso le imprese presenti nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Cremona sono complessivamente circa 27500 di cui 24700 attive (il 90%).

Sono alcuni dei dati che si evincono dal rapporto annuale 2024 dell’osservatorio sul lavoro della provincia di Cremona. La maggior parte delle imprese attive, oltre il 50%, sono ditte individuali. Tale dato conferma la marcata presenza di attività imprenditoriali a conduzione personale, tipica di settori come le costruzioni, il commercio al dettaglio e alcuni servizi alla persona.

L’andamento decrescente dello stock di imprese attive in provincia di Cremona nel quinquennio è attribuibile sostanzialmente alla riduzione del numero di imprese individuali. Al contrario, le imprese maggiormente strutturate — ossia quelle con forma societaria o altre forme giuridiche complesse — hanno registrato una lieve espansione.

Anche a livello settoriale negli ultimi anni il tessuto imprenditoriale ha mostrato dinamiche differenziate, con cali nel numero delle imprese nella maggior parte dei settori. Nel comparto agricolo si registra un calo di circa 400 unità rispetto al 2019 (-10,3%), calo che si è accentuato maggiormente nell’arco dell’ultimo anno.

Anche l’industria e le costruzioni fanno segnare una riduzione significativa (-7,4%, 540 unità in meno), così come le attività legate al commercio e al turismo (-7,3%, 570 unità in meno).

