Mancano ancora due mesi alla Mezza maratona di Cremona, fissata per il 19 ottobre, ma questa 24a edizione è già speciale perchè avrà un valore ancora più prestigioso: sarà infatti valida come Campionato Italiano Assoluto di mezza maratona maschile e femminile e sarà una delle prove del Campionato Italiano di Società, eventi che attireranno l’élite del podismo nazionale sulle strade della città.

Nel frattempo, sono state svelate le medaglie di questa edizione, realizzate come sempre da Dalmas Medals: due le versioni, sempre con il torrazzo al centro e il leone alla base. La prima dedicata alla 21km con la dicitura “Half Marathon” la seconda per la 10km con “CR10” a lato del Torrazzo.

Il design di quest’anno è dedicato al leone e al torrazzo e parte dalla frase “et in fundamento muri ubi est torratium ossa leonis primo posuit” fa riferimento a una leggenda legata alla costruzione del Torrazzo di Cremona. La frase latina si traduce approssimativamente come “e nel fondamento del muro dove si trova il Torrazzo, pose per primo le ossa del leone”. Secondo la leggenda, le ossa di un leone furono poste nel fondamento della struttura per simboleggiare forza e protezione.

Si dice anche che la presenza del leone sulla cima del Torrazzo, con la zampa alzata, ricordi il leone che sollevò la zampa ferita dalla spina verso il principe. Il leone, nella leggenda, è legato a un principe gallico che avrebbe sepolto le ossa di un leone sotto il muro durante la costruzione. La frase latina si riferisce specificamente a questo evento, sottolineando la posa iniziale delle ossa del leone come fondamento.

Le iscrizioni alla mezza maratona e alla 10km competitiva e non, sono aperte e si chiuderanno il 15 ottobre 2025, ma potrebbero terminare anche prima nel caso in cui venga raggiunto il numero massimo di partecipanti.

