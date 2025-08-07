I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno rintracciato ed arrestato un uomo di 36 anni, con precedenti di polizia a carico, per un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte d’Appello di Bologna.

L’uomo dovrà scontare in carcere una condanna residua, divenuta definitiva ed esecutiva, di tre anni e cinque mesi per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono al febbraio 2023: l’uomo, arrestato a Rimini insieme ad un complice, aveva picchiato un uomo e gli aveva strappato il cellulare dalle mani. Rintracciati dalle forze dell’ordine, i due avevano opposto resistenza.

Il 36enne è stato così posto in custodia cautelare in carcere e, in seguito, agli arresti domiciliari in provincia di Cremona. Nel frattempo è stato condannato dal Tribunale di Rimini e dalla Corte d’Appello di Bologna a quasi tre anni e nove mesi complessivi di reclusione.

Emesso l’ordine di carcerazione dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Bologna per la pena residua da scontare, i militari hanno rintracciato, arrestato e accompagnato l’uomo presso il carcere di Cremona.

© Riproduzione riservata