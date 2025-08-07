Proseguono i controlli straordinari sul territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona. Le operazioni condotte negli ultimi giorni hanno portato a numerosi interventi che hanno riguardato violazioni in materia di stupefacenti, decoro urbano e atti contrari alla pubblica decenza.

In particolare, uno degli episodi più rilevanti si è verificato nella serata tra martedì e mercoledì, quando i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti in applicazione del nuovo regolamento di Polizia Locale e di civile convivenza adottato dal Comune di Cremona.

Un giovane di 21 anni, con precedenti alle spalle e residente nella provincia di Brescia, è stato segnalato da alcuni cittadini mentre si trovava in stato di ubriachezza e disturbava i passanti nel piazzale delle Tramvie, a ridosso di Via Dante.

L’immediato intervento dei militari ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. Il ragazzo è stato sanzionato per ubriachezza molesta e, come previsto dal nuovo regolamento comunale, gli è stato notificato un provvedimento di allontanamento dalla zona per le successive 48 ore.

Qualora il soggetto dovesse violare l’ordine di allontanamento e ripetere i comportamenti pericolosi nella stessa zona, potrebbe scattare nei suoi confronti la misura del cosiddetto “Daspo Urbano“, a firma del Questore.

