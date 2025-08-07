Il Cremona Summer Festival 2025, organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, Mantova, Pavia, prosegue con un altro appuntamento del programma estivo: venerdì 8 agosto, alle ore 21, il Cortile Federico II ospiterà il Gran Galà Lirico, con la partecipazione della Miskolc Symphony Orchestra proveniente dall’Ungheria, una delle più affermate formazioni sinfoniche dell’Europa centrale.

Il pubblico potrà ascoltare alcune delle arie e dei duetti più amati di Verdi, Puccini, Cilea, Bizet, Giordano, Bellini e altri autori, in un connubio perfetto tra virtuosismo vocale ed espressività orchestrale.

“Siamo orgogliosi come Confartigianato Imprese Cremona, – dichiara Stefano Trabucchi, presidente di Confartigianato Imprese Cremona – di rinnovare anche quest’anno un appuntamento ormai atteso e consolidato per la città di Cremona, che porta la grande lirica in un contesto di condivisione e bellezza”.

“Ogni edizione ci sorprende e ci emoziona per la straordinaria partecipazione di pubblico, segno di quanto ci sia desiderio di vivere momenti di cultura autentica. Un ringraziamento sentito va e alla Camera di Commercio e al Comune di Cremona per il loro costante sostegno, così come alla straordinaria disponibilità dell’organizzazione camerale, che, con passione e dedizione, rende possibile ogni edizione di questo evento”, conclude il presidente.

Il programma propone un itinerario musicale tra le pagine più celebri del grande repertorio operistico, con la partecipazione di tre solisti d’eccezione: Nurdan Kucukekmekci, come soprano; Walter Fraccaro, come tenore, e Jonghwan Lee, come baritono.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di dialogo tra culture che caratterizza il Cremona Summer Festival, promosso dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia nell’ambito del progetto “Masterclass”, con il supporto dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, della Fondazione Museo del Violino, del Touring Club – Sezione di Cremona, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio, di Confartigianato, dell’Associazione Filodrammatica Cremonese, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Casalmaggiore International Music Festival, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, e di BeMyMusic Cremona.

Tutti i concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. In caso di maltempo, il concerto previsto nel Cortile Federico II si terrà sotto i portici.

