Negli anni ha lavorato a innumerevoli programmi tv (da X Factor a The Voice, passando per Io Canto solo per citarne alcuni). Ora è approdato anche nel cast di Sarabanda, lo show musicale condotto da Enrico Papi che dopo l’exploit di fine anni ’90 è tornato ad affacciarsi con successo nel preserale di Canale 5.

Il cremonese Michele Lombardi – che a dire il vero a Sarabanda aveva già iniziato a lavorare nella versione “Celebrity”, in onda qualche tempo fa – ricopre il ruolo di vicemaestro arrangiatore e supervisore. Il suo nome è ben visibile tutti i giorni a fine puntata nei titoli di coda del programma: Supervisione Musicale: Valeriano Chiaravalle e Michele Lombardi.

Michele è figlio di Piero, anima e direttore dell’Orchestra Magica Musica, che da anni accompagna un gruppo di ragazzi speciali da Soresina e dintorni in un’esperienza unica di musica e di vita.

Giovanni Rossi

