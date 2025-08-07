Contraccolpo dell’estate, che sembrava già finita. “Dopo la fase estiva caratterizzata dall’anticiclone delle Azzorre, con temperature sotto le medie del periodo, da oggi e ancor più nel fine settimana sarà l’anticiclone subtropicale a componente africana a dominare la scena sull’Europa centro-meridionale, inglobando al suo interno anche la nostra Italia, che sperimenterà così una nuova on-data di caldo intenso”. Così dichiara Manuel Mazzoleni, di 3bmeteo.com

Il robusto e rovente anticiclone tropicale, già da alcuni giorni, sta arroventando l’Europa occidentale con temperature da record tra Iberia e Francia. Proprio queste roventi masse d’aria, che tuttavia non raggiungeranno i valori record di 28/30°C a 1500 m come lo scorso giugno inizieranno gradualmente a raggiungere nei prossimi giorni la nostra Penisola, dando così il via a una nuova ondata di caldo che si farà sentire già nel prossimo weekend.

Almeno sino a Ferragosto compreso, il gran caldo continuerà a dominare la scena su tutto lo Stivale, con valori massimi oltre i 30°C da Nord a Sud. Nel dettaglio, per quanto riguarda Cremona, sarà proprio la giornata di Ferragosto quella più rovente (previste massime di 38 gradi sul capoluogo in quella giornata). A differenza del grande caldo di fine giugno, tuttavia, le minime saranno ben più vivibili (tra i 22 e i 25 gradi).

