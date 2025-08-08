Situazione in continua evoluzione in Largo Moreni questa mattina, con inevitabili ripercussioni sul traffico a tratti caotico, a causa dei mezzi di cantiere e delle numerose maestranze che stanno lavorando in più punti per arrivare entro fine giornata ad una sistemazione.

Il cantiere in assoluto più “attenzionato” in questa estate sta per chiudere in vista della settimana di Ferragosto con alcune novità in parte già sperimentate ieri pomeriggio, ma non ancora definitive in quanto oltre all’asfaltatura che si sta completando tutt’attorno all’aiuola centrale, sono in corso di sistemazione i cordoli delle aiuole spartitraffico, i pali della segnaletica e non è ancora completata la segnaletica orizzontale. A metà mattina comunque era confermata l’aperura del tratto stradale tra ponte in ferro e Viale Po, mentre risultavano chiusi gli svinvcoli per via del Porto e via Portinari del Po.

Per i mezzi provenienti dalla tangenziale, confermata anche la possibilità di svoltare a sinistra, curvare attorno alla rotonda e dirigersi in viale Po.

Nessuna variazione invece per gli innesti in uscita dalla città: chi proviene da viale Po e deve dirigersi in tangenziale, deve omunque imboccare via Ciria e da qui via Trebbia.

