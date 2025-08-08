Per aiutare i cittadini a evitare rischi durante la raccolta dei funghi, l’Ats Valpadana di Cremona mette a disposizione il servizio micologico gratuito, attivo tutto l’anno su appuntamento e, nei mesi di ottobre e novembre, anche ad accesso libero ogni lunedì dalle 14.30 alle 16.30.

Gli ispettorati micologici sono presenti anche nelle sedi Ats di Mantova, Guidizzolo e Crema e possono essere contatti attraverso gli indirizzi pubblicati sul sito aziendale.

I funghi da sottoporre alla visita micologica devono avere tutte le caratteristiche che ne consentano la sicura determinazione della specie ed è obbligatorio l’uso di contenitori rigidi idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

L’operazione di riconoscimento dei funghi avviene esclusivamente con la visione diretta del corpo fruttifero, verificando l’idoneità al consumo per specie e l’accertamento dell’assenza di muffe, marcescenza e ditteri. Successivamente vengono fornite, e riportate nella scheda di riscontro delle visita micologica, le indicazioni riguardo alle modalità di preparazione in sicurezza.

Particolare attenzione deve essere data ad alcune specie specifiche, come il genere Cantharellus, confondibile con il tossico fungo dell’ulivo. Altri sono i funghi del genere Agaricus, conosciuti come prataioli, che oltre a specie commestibili ne annoverano anche delle tossiche. Anche l’Armillaria mellea risulta confondibile con alcune specie tossiche del genere Hypholoma. Infine, si consiglia vivamente di recarsi subito in pronto soccorso se, dopo aver mangiato dei funghi, insorgono disturbi.

