In programma domenica 14 settembre la ventesima edizione della 200 Miglia di Cremona, una rievocazione storica del circuito automobilistico cittadino organizzata dal Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona (Cavec).

I preparativi avranno inizio sabato 13 settembre: in Piazza Stradivari dalle 17 alle 19 verranno effettuate le verifiche tecnico sportive. Domenica, sempre in Piazza Stradivari, dalle 7.30 alle 8.30 sarà offerta una colazione di benvenuto e verranno ultimate le verifiche dei mezzi partecipanti alla corsa. Alle 9 sarà prevista la partenza delle vetture che parteciperanno al “Giro Turistico” di Piazza Stradivari. A seguire, l’effettiva partenza dell’evento di regolarità.

L’evento si fermerà poi per una pausa ristoro a Genivolta, in località di Tombe Morte, per poi dirigersi intorno alle 12.45 al punto di arrivo a CremonaFiere. Il pranzo si terrà presso il ristorante Ca de Grilli, in Piazza Zelioli Lanzini a Cremona, alle 13.15, dove saranno anche consegnati i premi Asi di Formula Crono.

Per l’iscrizione è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione e versare la quota di partecipazione, seguendo le indicazioni inserite nel modulo di iscrizione. Le domande pervenute complete verranno accettate sino a martedì 9 settembre.

QUOTA DI ISCRIZIONE

Per l’evento di regolarità, la quota comprende il materiale di gara, la colazione, ristoro lungo il percorso, pranzo, premi, omaggi a ricordo della manifestazione; soccorso stradale a cura dell’organizzazione:

– 190 Euro per equipaggio (pilota e navigatore).

– 140 Euro per equipaggio composto da solo pilota.

– 170 Euro per scuderie con oltre cinque equipaggi iscritti contemporaneamente e con versamento cumulativo e unico.

– 170 Euro per equipaggio composto da under 31 (pilota e navigatore).

Per l’evento turistico, la quota comprende materiale informativo, colazione, ristoro, visite guidate, pranzo e omaggi:

– 50 Euro per singola persona (esclusi i bambini fino ai 10 anni d’età).

