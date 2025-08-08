Cavec, in programma a settembre
l'evento 200 Miglia di Cremona
In programma domenica 14 settembre la ventesima edizione della 200 Miglia di Cremona, una rievocazione storica del circuito automobilistico cittadino organizzata dal Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona (Cavec).
I preparativi avranno inizio sabato 13 settembre: in Piazza Stradivari dalle 17 alle 19 verranno effettuate le verifiche tecnico sportive. Domenica, sempre in Piazza Stradivari, dalle 7.30 alle 8.30 sarà offerta una colazione di benvenuto e verranno ultimate le verifiche dei mezzi partecipanti alla corsa. Alle 9 sarà prevista la partenza delle vetture che parteciperanno al “Giro Turistico” di Piazza Stradivari. A seguire, l’effettiva partenza dell’evento di regolarità.
L’evento si fermerà poi per una pausa ristoro a Genivolta, in località di Tombe Morte, per poi dirigersi intorno alle 12.45 al punto di arrivo a CremonaFiere. Il pranzo si terrà presso il ristorante Ca de Grilli, in Piazza Zelioli Lanzini a Cremona, alle 13.15, dove saranno anche consegnati i premi Asi di Formula Crono.
Per l’iscrizione è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione e versare la quota di partecipazione, seguendo le indicazioni inserite nel modulo di iscrizione. Le domande pervenute complete verranno accettate sino a martedì 9 settembre.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Per l’evento di regolarità, la quota comprende il materiale di gara, la colazione, ristoro lungo il percorso, pranzo, premi, omaggi a ricordo della manifestazione; soccorso stradale a cura dell’organizzazione:
– 190 Euro per equipaggio (pilota e navigatore).
– 140 Euro per equipaggio composto da solo pilota.
– 170 Euro per scuderie con oltre cinque equipaggi iscritti contemporaneamente e con versamento cumulativo e unico.
– 170 Euro per equipaggio composto da under 31 (pilota e navigatore).
Per l’evento turistico, la quota comprende materiale informativo, colazione, ristoro, visite guidate, pranzo e omaggi:
– 50 Euro per singola persona (esclusi i bambini fino ai 10 anni d’età).