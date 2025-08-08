Con un anticipo di una settimana rispetto alle previsioni, ha riaperto nel pomeriggio la rotonda di Largo Moreni.

L’area resta cantiere in quanto le lavorazioni non sono terminate ma da venerdì 8 agosto la rotonda è percorribile e non sarà più chiusa al traffico.

Con lo schema viabilistico adottato, gli automobilisti che arrivano dal ponte possono imboccare via del Porto, Via del Sale, Viale Po e la tangenziale. Non possono, almeno per ora, percorrere tutta la rotonda e tornare direttamente in direzione Piacenza in quanto un piccolo tratto della rotatori resterà ancora chiuso.

L’area resterà comunque oggetto di intervento ma la viabilità non sarà più limitata fino al termine dei lavori. Tutta la rotatoria è ora percorribile escluso un piccolo tratto che impedirà ai mezzi provenienti dal piacentino di tornare direttamente in direzione del fiume Po.

“Il resto dell’area è diventato percorribile secondo progetto”, afferma l’assessore alla Viabilità Luca Zanacchi. “Questo elemento concorrerà a risolvere gran parte dei rallentamenti e dei disagi vissuti nelle settimane scorse e al contempo consentirà alla ditta di ultimare i lavori secondo nuovo cronoprogramma.

La segnaletica orizzontale sarà quella tipica dei cantieri con linee gialle mentre la segnaletica verticale sarà già quella definitiva. In tutta la zona di largo Moreni insisteranno limitazioni di velocità giustificate dal fatto che l’area resta comunque un cantiere.

Dopo la pausa feriale i lavori riprenderanno anche sulla base delle varianti progettuali approvate che vedranno ulteriori interventi a favore della sicurezza per tutte le tipologie di utenza. Tra questi interventi ricordiamo l’eliminazione di tutti i 40 pali in calcestruzzo che sostenevano i cavi della vecchia linea della filotramvia (nel progetto iniziale era prevista la bonifica di solo 16 di questi), la modifica dell’aiuola di ingresso in tangenziale lato via Eridano, l’implementazione della protezione della ciclabile sul lato del Biba Bar con suo allargamento e la nuova canaletta per lo smaltimento delle acque meteoriche sul tratto stradale di Viale Po che collega Largo Moreni al ponte e che garantirà maggiore sicurezza a tutte le attività economiche operanti sul lato destro in uscita dalla città.

Per operare queste varianti che danno ulteriore valore all’intervento complessivo, è stata concordata una proroga dei lavori fino a fine settembre.

Durante il periodo di proroga il tratto stradale tra il ponte e la rotatoria di Largo Moreni resterà comunque a doppio senso di marcia e la rotatoria resterà aperta.

“I lavori procedono e l’apertura della rotonda è un chiaro segnale dell’avanzamento dei lavori su questo importante cantiere”, evidenzia Zanacchi. Con questo passaggio di fatto andiamo a ridurre al minimo i disagi per chi è solito transitare in questo tratto stradale. Allo stesso tempo non si pregiudicheranno le attività del cantiere che continuerà fino a fine settembre con le modifiche approvate che andranno ad aggiungere ulteriori elementi di sicurezza agli automobilisti, ai ciclisti e alle attività economiche della zona.

Da questo momento la circolazione su largo Moreni sarà molto più scorrevole e i disagi si ridurranno molto. Per tutto questo ringrazio i tecnici dell’ufficio mobilità, la ditta esecutrice e la cittadinanza che ha saputo pazientare.”

