In programma martedì 12 agosto alle ore 10, il concerto dell’orchestra giovanile Tokyo Center Ensemble, formazione composta da bambini e giovani dai 4 ai 20 anni, nel parco della Fondazione La Pace Onlus, in Via Massarotti.

Un ritorno dei musicisti del Tokyo Center Ensemble, che si sono già esibiti nella Rsa cremonese nel 2017 e nel 2019, in occasione dei concerti che li hanno visti protagonisti al Cremona Summer Festival. La formazione orchestrale sarà diretta dal maestro Yasuyo Matsui.

Il ritorno alla Pace per la terza volta dei giovani musicisti è reso possibile grazie alla speciale collaborazione di Confartigianato Imprese Cremona e, in particolare, grazie al suo presidente Stefano Trabucchi, noto e stimato liutaio, che ha fatto da tramite per organizzare l’evento.

Il Tokyo Center Ensemble è un ensemble giovanile di archi, fondato nel 2014 dai coniugi Naoki Matsui e Yasuyo Matsu, insegnanti, oltre che direttori d’orchestra. È composto da ragazzi che studiano presso il “Tokyo Azabu Music Center”, uniIstituto di educazione per talenti con sede a Tokyo e possiedono un ampio repertorio che spazia dal Barocco al Classico e al Romantico.

L’impianto didattico della scuola si fonda sul metodo Suzuki che, partendo dall’insegnamento musicale, estende il programma di studi degli studenti verso un’educazione di intensa formazione umanistica. Lo scopo del metodo Suzuki è quindi quello di promuovere la cultura e l’educazione musicale con una visione globale della cultura umanistica. In tal senso Cremona è vista come una delle capitali della musica per la popolarità, che in Giappone riscuote personalità del calibro di Claudio Monteverdi e Antonio Stradivari.

L’evento è ad ingresso libero ed è rivolto all’intera cittadinanza cremonese.

