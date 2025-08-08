La Vanoli Basket Cremona riabbraccia Luca Vitali, che entrerà a far parte dello staff tecnico di coach Brotto per la stagione 2025/2026 di Serie A LBA con il ruolo di Assistente Allenatore.

Nato a San Giorgio di Piano il 9 maggio 1986, Luca Vitali è stato uno dei playmaker più longevi e versatili del basket italiano del nuovo millennio. Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna, trascorre poi una breve parentesi a Siena, con cui vince lo Scudetto nella stagione 2003/2004. Luca si afferma poi a Montegranaro, dove nell’annata 2005/2006 conquista la promozione in Serie A e diventa un punto fermo della squadra marchigiana nelle due seguenti stagioni nella massima serie.

Nel corso della sua carriera ha brillato in altre piazze prestigiose della pallacanestro italiana, vestendo – tra le altre – le maglie di Olimpia Milano (con cui è protagonista anche in Eurolega), Virtus Roma, Reyer Venezia e Germani Brescia. Nel mezzo, tre stagioni indimenticabili alla Vanoli Cremona: Luca, infatti, è stato il faro e il leader tecnico in maglia Vanoli durante le stagioni 2012/2013, 2014/2015 e 2015/2016, contribuendo alla crescita della società biancoblu.

Con la Nazionale, Vitali ha collezionato quasi 150 presenze, partecipando a competizioni di altissimo livello come EuroBasket 2013 e i Mondiali 2019. Dopo le esperienze a Napoli, Cantù e Treviglio, matura la decisione del ritiro dal basket giocato, presa nel 2024, per intraprendere una carriera da allenatore che ora, 13 anni dopo la prima volta, lo riporta alla Vanoli.

“Sono molto contento e carico di entusiasmo per questa nuova avventura, torno in una società che ha rappresentato tanto per me. Sono grato ad Aldo e Andrea per questa opportunità e ringrazio Gigi per la chiamata: sarà molto bello lavorare in uno staff che conosco bene e da cui potrò imparare tanto” ha raccontato Vitali.

Andrea Conti, General Manager Vanoli Basket Cremona: “Luca entrerà a far parte dello staff tecnico a supporto di coach Brotto: sarà una figura preziosa per la crescita individuale dei giocatori. Luca è stato giocatore e capitano da noi e lo consideriamo un valore aggiunto oltre che uno di noi”.

