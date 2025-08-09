Canonizzazione di Carlo Acutis:
una messa solenne a Cremona
Cremona si prepara a rendere omaggio al Beato Carlo Acutis, morto in odore di santità quand’era solo adolescente nel 2006 per leucemia fulminante, che sarà canonizzato domenica 7 settembre in Vaticano da Papa Leone XIV insieme ad un altro giovane laico, il compianto Pier Giorgio Frassati.
La cerimonia era inizialmente prevista in primavera, poi il rinvio dovuto alla morte di Papa Francesco e ora la nuova data, decisamente attesa in virtù della profonda devozione che i due futuri santi raccolgono in tutto il mondo.
E pure nella città del Torrazzo, in particolare per quanto concerne Acutis: a Cremona la chiesa di San Luca custodisce una ciocca di capelli del Beato Carlo, acquisita nel 2021 su proposta di Padre Giorgio Viganò, economo della comunità locale dei Barnabiti. Esposta presso l’altare del Sacro Cuore, la reliquia testimonia il messaggio della vita del ragazzo, che peraltro presenta un legame mistico con i Barnabiti. Ancora oggi la forza spirituale di Acutis è d’ispirazione per i fedeli, soprattutto i più giovani.
Per celebrare la canonizzazione, il 7 settembre alle 21:00 nella chiesa di San Luca verrà officiata una Messa Solenne, con l’accompagnamento musicale di Marco Brunelli all’organo insieme ad un ensemble di ottoni e al coro.
Federica Priori