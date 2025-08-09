L’anticiclone africano torna a farsi sentire proprio nella settimana di Ferragosto, portando su Cremona e provincia giornate di sole pieno, afa e temperature elevate. Dopo un inizio d’agosto nuovamente in linea con le medie del periodo, ci attendono giorni di caldo persistente con un possibile break a metà settimana. Ecco quindi le previsioni dettagliate per ogni giorno — da domenica 10 a sabato 16 agosto.

DOMENICA 10 AGOSTO

Sole cocente tutto il giorno, con massime attorno ai 37 °C e minime sui 24 °C. Giornata afosa e picchi concentrati tra le ore 14 e le ore 16.

LUNEDÌ 11 AGOSTO

Stabilità e caldo intenso confermati, salvo qualche addensamento durante la notte. Massime di 37 °C e minime di 23 °C.

MARTEDÌ 11 AGOSTO

Situazione pressoché invariata. Sole prevalente e temperature sempre altissime, seppur in lieve attenuazione (massime di circa 36 °C e minime di 23 °C). Il caldo resta comunque significativo.

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO

Probabile nuvolosità in aumento ad attenuare la percezione del calore, ma le temperature si mantengono alte: 36 °C in massima, 22 °C in minima. Qualche piovasco sui rilievi potrebbe portare un raffrescamento dell’aria in pianura, seppur destinato a non durare.

GIOVEDÌ 13 AGOSTO

Caldo al massimo livello: 38 °C di massima e 23 °C di minima. Si consiglia massima prudenza e attenzione nelle ore centrali.

VENERDÌ 15 AGOSTO (Ferragosto)

Clima rovente anche durante la festività: massima di 38 °C, minima di 22 °C. Sole previsto per tutta la giornata, senza nubi all’orizzonte.

SABATO 16 AGOSTO

Atteso un cambiamento: possibilità di temporali sparsi, con temperature che iniziano l’inversione di rotta — massima intorno ai 36 °C, minima sui 22 °C. Nel corso della settimana le previsioni potrebbero comunque cambiare.

