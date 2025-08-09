Ventiquattro sono gli ordini di allontanamento emessi dalla Polizia Locale di Cremona. Le cause sono ormai sempre le stesse: comportamenti incivili, indecorosi e abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti perpetrati nei luoghi sottoposti a particolare tutela.

Dall’approvazione della modifica all’art. 34 del Regolamento di Polizia Locale e Convivenza Civile – fanno sapere dal Comune – forte è stato l’impulso alla verifica delle norme introdotte da parte del Comando di Piazza della Libertà. I servizi specifici, alcuni dei quali svolti in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, hanno portato al controllo e all’identificazione di centinaia di soggetti: oltre agli ordini di allontanamento, alcuni individui sono stati talvolta deferiti all’Autorità Giudiziaria per possesso e cessione di sostanze stupefacenti, in altri casi per resistenza a pubblico ufficiale.

Sono solo alcuni dei numeri dell’attività di presidio e controllo svolta sul territorio dalla Polizia Locale di Cremona. Così l’Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale del Comune di Cremona Santo Canale: “Abbiamo lavorato a lungo per modificare l’art. 34 del regolamento votato in Consiglio comunale che ad oggi ci permette di allontanare i soggetti molesti dai luoghi a particolare tutela. Una volta ottenuto lo strumento non ci restava che utilizzarlo e cosi è stato. I risultati parlano chiaro: era necessario, tanto che ad oggi sono già 24 gli ordini di allontanamento emessi e i controlli continueranno senza sosta per garantire ai cittadini la tranquillità che meritano.”

Continua Canale. “La crescente operatività della Polizia Locale sul territorio deve essere valorizzata fornendo loro strumenti adeguati per intervenire salvaguardando se stessi e gli altri. Per questo motivo come Amministrazione stiamo investendo su corsi di formazione avanzata di tecniche operative, sulle dotazioni e, non da ultimo, sul potenziamento dell’organico”

